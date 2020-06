Balotelli non si allena e sui social posta una foto: “Ancora malato”

La storia tra Balotelli e il Brescia è ormai al capolinea. Il giocatore da tempo ormai si allena da solo e il suo destino sembra essere molto lontano dal quella che è la sua città natale. Super Mario non è riuscito nell’impresa di portare la squadra alla salvezza, anche se a onor del vero i demeriti non sono tutti suoi. L’estate in casa Brescia però non è iniziata nel migliore dei modi, anzi.

Balotelli e il mal di pancia

Dopo varie sessioni di allenamento saltate, nessuno aveva notizie di Mario Balotelli. La società ha preferito non rilasciare alcun tipo di comunicazione a riguardo. I rapporti tra Cellino e l’attaccante ormai sono ai minimi storici. L’ex Inter avrebbe chiesto al presidente un indennizzo di 400.000 euro, mentre la società vorrebbe optare per la rescissione del contratto. Nel frattempo proprio Balotelli ha svelato tramite un post su Instagram il suo stato di salute: “Ancora malato“. Breve e conciso per cercare di levare le nubi attorno a lui, ma l’esperienza al Brescia può considerarsi terminata.