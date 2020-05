Balotelli non si allena? Lui non ci sta e si sfoga: “Presto spiegherò tutto”

Tra il Brescia e Balotelli l’aria è sempre più tesa e pesante. L’attaccante italiano sarebbe ad un passo dall’addio e alcune pretendenti si sono già fatte avanti. Super Mario non è riuscito nell’impresa di salvare la squadra della sua città ed ora anche la pazienza dei tifosi sembra finita. Balotelli però nelle ultime ore si è sfogato su Instagram dopo le accuse lanciate dalla stampa locale riguardo la sua assenza all’allenamento.

Balotelli si sfoga

In una storia di Instagram l’attaccante ha scritto: “Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo?Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere! Gli allenamenti sono due al giorno quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno tutto e capirete“. Chissà quale sarà la verità di Balotelli che per ora continua ad allenarsi da solo, in attesa di liberarsi dalle rondinelle.