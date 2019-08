Balotelli, nostalgia di casa: pista Brescia di nuovo possibile

La Serie A sogna Mario Balotelli e lui ci pensa. Dopo aver preso tempo in seguito all’offerta dal Brasile del Flamengo, Super Mario ha ricevuto diverse proposte dall’Italia. Prima la Fiorentina poi, di nuovo, la sua Brescia.

Le Rondinelle sarebbero tornate a pensare a Balotelli che questa volta avrebbe preso in seria considerazione l’ipotesi di appropriarsi del reparto avanzato della squadra di Eugenio Corini.

Da parte della società di Cellino, si respira un cauto ottimismo sulla possibilità di abbracciare l’attaccante italiano attualmente svincolato. L’ipotesi Flamengo, che sta adoperando un grande pressing, ancora non è tramontata ma le prossime ore saranno decisive per il futuro di Balotelli. A Super Mario non dispiacerebbe tornare a casa e, adesso, la palla passa al suo agente Mino Raiola che dovrà operare in merito alle questioni legate all’ingaggio, vero problema nella trattativa.