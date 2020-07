Balotelli, nuovo caso al Brescia: la bilancia segna quasi… un quintale

Non finiscono i problemi tra Mario Balotelli e il Brescia. Dopo le note vicende relative ai mancati allenamenti e ai presunti tamponi fatti in ritardo, ecco un nuovo capitolo della querelle tra il bomber e la società. Secondo quanto scrive il Corriere di Brescia, l’attaccante sarebbe decisamente fuori forma con un peso che sfiora il quintale.

Balotelli: bilancia impietosa

Da quanto si apprende, il peso di Mario Balotelli sarebbe di 99,8 chilogrammi contro un peso forma di 92. Bilancia impietosa per Super Mario che col Brescia non ha mai trovato un vero feeling e sembra dunque destinato all’addio. Frattura insanabile tra l’attaccante e le Rondinelle con la nuova questione legata alla forma fisica a dare, probabilmente, il colpo di grazia ad un rapporto mai sbocciato. A parziale scusante di Balotelli, sono gli allenamenti individuali che da settimane lo vedono protagonista sui campi secondari del centro sportivo di Torbole, nella Bassa Bresciana. Separato in casa, il centravanti si sarebbe un po’ lasciato andare in attesa, evidentemente, di risolvere la vicenda contrattuale e salutare la città…

