Balotelli risponde al capo ultrà del Verona: “State impazzendo, siete la rovina”

Dura, comprensibile e del tutto giustificata la replica di Mario Balotelli alle parole del capo ultrà dell’Hellas Verona Castellini all’indomani dell’episodio vergognoso del Bentegodi (ha detto che la sua tifoseria non è razzista e che Balo non potrà mai essere considerato italiano al 100%, ma non solo). Così l’attaccante ha replicato attraverso le stories di Instagram: “Amici miei, questo col calcio non c’entra proprio nulla, state insinuando a situazioni sociali e storiche più grandi di voi, piccoli esseri. State impazzendo, svegliatevi ignoranti che siete la rovina. Però quando Mario faceva e vi garantisco farà ancora gol con l’Italia vi stava bene, vero?”.