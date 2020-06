Balotelli scende in piazza per Floyd: “Niente giustizia, niente pace”

Il rapporto con il Brescia è terminato nel peggiore dei modi, ma Mario Balotelli non perde di vista altre priorità. L’omicidio di George Floyd da parte di un agente della polizia statunitense ha colpito notevolmente l’attaccante italiano. Dopo essersi presentato al centro sportivo delle Rondinelle, trovandosi le porte chiuse e non potendo entrare, l’ex Inter e Milan ha deciso di aderire alla manifestazione organizzata contro il razzismo, per protestare e chiedere giustizia per lo sfortunato ragazzo americano ucciso per soffocamento dal poliziotto. Balotelli si è recato in Piazza Vittoria insieme agli amici postando alcune foto sui suoi canali social e accompagnandole con la scritta “No justice no peace”, ossia “No giustizia, no pace”.