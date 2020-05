Balotelli scherza: “Non mi ricordo come si stoppa un pallone…”

Il calcio si interroga sulla possibilità di ripartire. Come se la caverebbe Mario Balotelli se dovesse tornare ora in campo dopo uno stop così lungo? L’attaccante del Brescia ha provato a rispondere nel corso di una diretta Instagram svolta insieme all’amico Alessandro Matri: “Se mi passassi un pallone non so se riuscirei a stopparlo. Sono due mesi che non tocco un pallone. Ti dico la verità, anche un po’ contro legge, ma attorno a casa dove c’è il parchetto andavo a fare qualche allungo. Se non hai un tapis-roulant è impossibile. Comunque, dai sono migliorato quest’anno, o faccio goal o corro. Le ultime due settimane stavo impazzendo. Ero da solo e io non so cucinare: per qualche giorno mi è toccato mangiare cartone e pezzi di muro… Comunque non sono ingrassato, per fortuna”.