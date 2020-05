Balotelli, scontro totale con Cellino: il presidente non lo riceve in ufficio

Mario Balotelli e Massimo Cellino sempre ai ferri corti. Problemi in casa Brescia, ancora una volta Super Mario protagonista. In questo caso, a dirla tutta, sembra che a creare un nuovo caos sia stato il patron delle Rondinelle.

Infatti, nelle scorse ore il centravanti aveva fatto un primo passo per chiarire cosa fosse accaduto nelle giorante precedenti relativamente alla sua presenza alternata alle sedute di allenamento. La sua assenza aveva generato non pochi rumors e pare abbia dato parecchio fastidio proprio a Cellino che, dal canto suo, avrebbe rifiutato un incontro chiarificatore. Balotelli si era presentato per parlare col patron ma nessuna risposta. Il presidente non si sarebbe neppure presentato nonostante il meeting fosse stato programmato. Dopo circa mezz’ora d’attesa, l’attaccante se ne è andato. Il rapporto tra le parti sembra, ad oggi, irrecuperabile.