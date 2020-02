Balotelli si racconta: “Da quando sono tornato non ho rotto le scatole a nessuno. Il mio giocatore preferito? Ecco chi è…”

“Il calcio è la mia vita. Agli altri non sembra che sia così? Non ho mai cercato di convincere nessuno”, parola di Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia si è raccontato in una lunga ed interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Super Mario ha parlato del ritorno in Italia, del trasferimento alle Rondinelle ma anche della recente espulsione in occasione della gara contro il Cagliari.

ESPULSIONE – Il racconto di Balotelli inizia proprio dal cartellino rosso che gli è costato due giornate di squalifica: “Mi è scappato un ‘vaffa’. L’arbitro ha sentito e mi ha espulso. Ma se fossero puniti tutti i vaffa che si sentono in campo le partite finirebbero con due giocatori per squadra. Da quando sono tornato in Italia non ho rotto le scatole a nessuno, mi alleno seriamente, non tralascio nulla, mi adatto alle esigenze dell’allenatore e dei compagni, anche se a volte in partita mi sembra di fare il centrocampista”.

RETROSCENA – E sul suo arrivo al Brescia e il ritorno in Italia: “Il mio trasferimento? Il presidente è unico (Cellino ndr), l’avevo conosciuto in Inghilterra quando aveva il Leeds, a cena anche insieme una volta. Lui sa come convincerti. Pensa che si era mosso anche il Verona, il presidente Setti aveva telefonato a Cellino per chiedergli se fosse realmente interessato a me. Gli ha risposto che non era interessato e tre giorni dopo ho firmato per il Brescia. Non sarei potuto andare a Verona, sono bresciano”.

FAN – Dal mercato al campo e un’ammirazione particolare per un calciatore di Serie A: “Mi piace Lukaku, chi dice che non è veloce ne capisce poco. Ma è Lautaro che mi ha impressionato. Un altro fortissimo è Higuain, però se devo fare un nome dico Dybala. Io sono un Dybala fan, è un giocatore pazzesco. Immobile? Ha il posto assicurato agli Europei. Se lo merita”.