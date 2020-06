Balotelli si sfoga: “Mi sono sempre allenato. Ho doppio in questi giorni. Venite a vedere”

Dopo le polemiche delle ultime ore, Mario Balotelli torna a parlare e lo fa con uno sfogo social abbastanza netto. Sudato e negli spogliatoi, Super Mario ha avuto modo di dire la sua con una stories su Instagram per dire basta ai rumors sul suo conto in riferimento ad allenamenti fatti oppure no.

SFOGO – “Basta chiedere se vado o non vado all’allenamento”, ha detto Balotelli. “Io vado all’allenamento, ci sono sempre andato, basta chiederlo per favore. Se volete sapere assicurarvi che ci vado venite a vedere. Ho doppia seduta fino a domenica, mattina e pomeriggio. Venite e mi vedrete”. Nelle altre stories eccolo al campo, poi con la maglietta strappata come a far vedere l’intensità dei suoi sforzi. Una nuova puntata della telenovela Balo-Brescia è servita…