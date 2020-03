Balotelli sogna ancora la nazionale. Spunta il post sui social

Il 2020 doveva essere l’anno dell’Europeo. L’emergenza sanitaria però ha costretto la Uefa a rimandare la competizione all’estate 2021. In tanti pregustavano già le serate passate a sostenere la nazionale di Mancini, ma per farlo bisognerà aspettare ancora un po’. Di mezzo ci sarà un’altra stagione, un’altra opportunità per quei giocatori che sognano ancora l’azzurro.

BALOTELLI – Tra questi c’è sicuramente Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia tramite le stories di Instagram ha fatto capire che la sua voglia di azzurro è ancora tanta. Un collage di foto che ritraggono l’ex Milan con la maglia azzurra in diversi momenti. L’abbraccio con Marchisio dopo il gol alla Germania ad Euro 2012 e il bacio alla mamma. Ricordi che Balo vorrebbe rivivere, magari l’anno prossimo. Tutto però dipenderà dalle sue prestazioni.