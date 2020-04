Balotelli: “Sto bene a Brescia e non voglio andare via. Il gol più clamoroso che ho sbagliato…”

Mario Balotelli, giocatore del Brescia, in diretta Instagram con Damiano er faina ha risposto ad alcune domande sulla sua attuale squadra. “A Brescia ci sto bene e non voglio andare via. Brescia è la mia città e poi c’è una grande società dove ho trovato un gruppo di ragazzi fantastici. Il tifo è straordinario. Quest’anno abbiamo fatto fatica, ma succede nel calcio. Volevamo fare meglio ma il campionato si è rivelato complicato per noi. “. Poi Balotelli dice qual è il gol che ha sbagliato in maniera clamorosa nella sua lunga carriera. “Con il Manchester City in Europa League contro la Dinamo Kiev. Ho colpito di caviglia a porta vuota ma la palla è finita alta”.