Balotelli, ‘why always me’: è il secondo giocatore ad essere espulso nelle ultime quattro stagioni

Mario Balotelli ci ricasca. Il bomber del Brescia ne ha combinata un’altra delle sue. Entrato nei minuti conclusivi della sfida tra le Rondinelle e il Cagliari, Super Mario si è fatto ammonire e, subito dopo, espellere per proteste.

Un cartellino rosso pesante che ha messo in difficoltà i suoi e che gli farà saltare la grande sfida della prossima giornata di Serie A contro il Milan. Un’espulsione che porta al centravanti anche un record non troppo positivo.

Come spiega la BBC, infatti, Balotelli è il secondo giocatore dei massimi cinque campionati europei, ad aver subito un cartellino rosso nelle ultime quattro stagioni. Come lui anche Jemerson del Monaco. Per l’attaccante italiano si tratta della 13esima espulsione in carriera.