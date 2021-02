Balzaretti sentenzia: “Se l’Inter vince col Genoa è fuga scudetto”

Il pari della Juventus contro il Verona sa di match point scudetto per l’Inter ed in generale per chi sta davanti in classifica ai bianconeri. Ne è convinto anche Federico Balzaretti, ex esterno di diverse squadre italiane, che ai microfoni di DAZN ha commentato il potenziale +10 dei nerazzurri sulla Vecchia Signora in caso di successo questo pomeriggio contro il Genoa.

Balzaretti è sicuro: “Inter può essere fuga”

“È un fattore”, ha detto Balzaretti sul potenziale +10 in classifica dell’Inter sulla Jvuentus. “La Juventus ha una partita da recuperare, è vero, ma l’Inter può iniziare la prima vera fuga del campionato, senza dubbio”. Un parere che è certificato dai numeri e dal momento, molto diverso, delle due formazioni.