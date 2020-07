Balzaretti sicuro: “L’Atalanta l’anno prossimo si gioca lo scudetto”

Federico Balzaretti non ha dubbi è incensa l’Atalanta come prossima rivale per lo scudetto della stagione 2020-2021. L’ex calciatore anche di Juventus e Palermo, ora commentatore per Dazn, ha parlato dopo la sfida di ieri sera tra la Dea e la Juventus, terminata con il pareggio per 2-2.

Balzaretti: “Atalanta da scudetto nella prossima stagione”

“Forse non sarà l’antiJuve per questa stagione, ma per l’anno prossimo assolutamente sì”, ha esordito Balzaretti dopo la gara tra Juventus e Atalanta. “La Dea ha dimostrato di essere da scudetto, ha fatto tutti gli step necessari in questi anni: è arrivata in Europa League, poi quest’anno la Champions, ha ampliato la rosa a livello qualitativo. Se toccano pochissimo della squadra che hanno adesso lottano per il prossimo campionato senza dubbio. Poi sono convinto che qualche acquisto verrà fatto quindi…”.

