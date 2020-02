Bani lancia il Bologna: Brescia battuto 2-1 in extremis

Il Bologna si prende una vittoria importante e continua la rimonta in classifica. Battuto il Brescia per 2-1 dopo un secondo tempo maiuscolo. In avvio di gara comandano i rossoblu: Palacio chiama al miracolo Joronen, mentre Orsolini manca di poco la rete del vantaggio. A sorpresa l’1-0 lo realizza il Brescia al 36′. Le Rondinelle attaccano in contropiede e Mbaye commette fallo da rigore su Dessena. Torregrossa si incarica della battuta e non sbaglia. Passano sette minuti e i rossoblu pareggiano: Orsolini si libera in area e beffa con un diagonale preciso il portiere avversario.

RIMONTA – Nella ripresa cresce il Bologna che colleziona occasioni in serie. Barrow e Soriano impegnano Joronen, mentre Skov-Olsen colpisce la traversa da distanza ravvicinata. Santander si divora il vantaggio, ma all’89’ l’inserimento di Bani sul secondo palo porta in vantaggio il Bologna. E’ la rete che vale i tre punti per i felsinei, ora più vicini all’Europa.