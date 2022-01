Barak ammette: “Verona, stupiremo ancora ma sogno di lottare per lo scudetto”

Parla il centrocampista dell'Hellas

Antonin Barak è senza dubbio uno dei calciatori più in forma in questa stagione di Serie A. La grande progressione del Verona in campionato è merito anche delle sue prove e dei suoi tanti gol. Il centrocampista ha parlato a 360° a La Gazzetta dello Sport: "Sono migliorato con gli allenamenti di mio padre. Ma visto che intuisco il gioco, riesco ad ovviare al fatto di non essere molto veloce. Faccio un esempio: Fabregas non era certo rapido, ma arrivava sempre primo sul pallone perché leggeva prima degli altri cosa poteva succedere. M​io padre mi ripeteva che i giocatori più forti sono quelli che hanno più voglia e testa per diventare campioni. Nelle difficoltà puoi crescere, un obiettivo ti può cambiare la vita. Se non molli, le difficoltà possono trasformarsi in opportunità e darti tanta carica. E, poi, grandi soddisfazioni".