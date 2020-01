Barcellona, esordio vincente per Setien: Messi stende il Granada

Buona la prima per Quique Setien. Il nuovo tecnico del Barcellona esordisce contro il Granada e conquista tre punti importantissimi sia per la classifica che per il morale. I Blaugrana si risollevano dopo la delusione della Supercoppa di Spagna e riagganciano il Real Madrid in vetta. Il match vive di fiammate. Il Barcellona manca il vantaggio con Fati in due occasioni. Ai campioni di Spagna in carica manca la precisione. Nella ripresa, il Granada aumenta il ritmo e va clamorosamente vicino al vantaggio con Eteki che colpisce un palo clamoroso. Sanchez viene espulso e concede al Barça il vantaggio numerico. Per quello effettivo sul tabellino occorre aspettare il 76′: Vidal serve Messi con un perfetto colpo di tacco e la Pulce non sbaglia. E’ la rete che vale l’incontro. Vince il Barcellona 1-0. La sfida al Real è nuovamente lanciata.