Barcellona ko nel Clasico, Koeman non ci sta: “Arbitro e Var hanno sbagliato”

In casa Barcellona si mastica amaro per la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid. I catalani, infatti, pagano un brutto primo tempo e non basta il finale all’arrembaggio. Ora la squadra di Ronald Koeman si trova in terza posizione, dietro ai Blancos e all’Atletico Madrid. Non mancano le polemiche sull’arbitraggio. Il Barcellona lamenta la mancata concessione di un calcio di rigore.

FURIA

Ieri sera, Koeman si è sbracciato a lungo, protestando per la decisione del direttore di gara di non assegnare il penalty. Il tecnico olandese ha rincarato la dose sui social, analizzando la prestazione della sua squadra: “Abbiamo preso l’iniziativa nel gioco e abbiamo avuto occasioni per un risultato migliore. Siamo stati sfortunati alla fine a seguito di una decisione sbagliata dell’arbitro e del Var”.