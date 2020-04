Barcellona-Lautaro, Kempes lo avvisa: “Il treno passa una volta…”

Nel destino di Lautaro sembra esserci inevitabilmente il Barcellona. L’attaccante ora in forza all’Inter piace e non poco al club catalano che farebbe carte false pur di portarlo al Camp Nou. Di mezzo però c’è una crisi economica senza precedenti per il calcio e una clausola rescissoria.

KEMPES – Il club catalano si è detto disposto a versare l’intera cifra della clausola e in molti ex giocatori hanno consigliato a Lautaro di sposare il progetto del Barcellona. Tra loro anche un ex argentino. Si tratta di Mario Kempes. Queste le sue parole a TuttoSport: “L’Inter è un grande club e conosciuto in tutto il mondo, però il Barcellona è diverso. Il treno passa solo una volta nella vita“. Parole abbastanza eloquenti su quale, secondo Kempes, debba essere la scelta di Lautaro.