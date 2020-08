Barcellona, le parole di Bartomeu sul futuro di Messi e Lautaro

Negli ultimi mesi Inter e Barcellona hanno avuto numerosi contatti per parlare della situazione di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dopo gennaio sembrava ormai promesso ai blaugrana, ma ora lo scenario è cambiato. Il presidente Bartomeu nel corso di un’intervista a Sport ha speso parole importanti riguardo il nerazzurro e il possibile approdo di Messi all’Inter.

BARTOMEU: “MESSI RESTA. LAUTARO? PISTA BLOCCATA”

Queste le parole del numero uno del Barcellona riguardo Lautaro Martinez: “Attualmente abbiamo interrotto i contatti con l’Inter: è una scelta in comune fra noi e il club di Milano. La situazione del calcio non permette grandi investimenti. Messi? Non ho alcun dubbio che manterrà la parola, concludendo la carriera nel Barcellona. Messi ha sempre detto di voler finire qui: nel Barca potrà giocare per altri tre o quattro anni ad altissimo livello”.