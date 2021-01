Barella, tripla gioia: gol e assist contro la Juventus e nascita della terza figlia

Un assist per Vidal e poi la rete in solitaria dopo una corsa incredibile. Nicolò Barella festeggia la vittoria contro la Juventus ma anche il successo più bello: l’essere diventato papà per la terza volta. A darne l’annuncio via social è stata sua moglie, Federica Schievenin, che ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui dà il benvenuto alla piccola Matilde.

Dopo la prestazione convincente contro la Juventus, il centrocampista dell’Inter ha festeggiato l’arrivo della sua terza figlia. Un triplo successo per Barella che ha vissuto ore indimenticabili. “Benvenuta Matilde del nostro cuore”, ha scritto la Schievenin sul web. La piccola è nata nelle prime ore di questo lunedì 18 gennaio. Una giornata intensa e ricca di emozioni per Barella che ha accolto la nuova arrivata nella famiglia già piena di felicità con le figlie Rebecca (tre anni) e Lavinia (un anno).