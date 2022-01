Barzagli e il caso Dybala: “La Juventus scelga se puntarci oppure no”

L'ex difensore bianconero sul rinnovo della Joya

CAMBI DI SCENARIO - "C’è stato un cambio di allenatore, con Pirlo, un’annata difficile per Dybala ma anche per la Juve. Si arriva a quest’anno con tutte le aspettative del mondo per il ritorno di Allegri, ma cambia anche la dirigenza. Poi va via Ronaldo, Dybala parte bene e e si pensava fosse il nuovo leader. Secondo me conta andare in Champions e se Dybala c’è o non c’è a livello fisico. Ora è tardi e la Juventus dovrà decidere se puntare su Dybala, al di là del contratto, per farlo diventare il futuro capitano. O non puntarci. Io non metto in dubbio il giocatore, che è straordinario. In questo momento però è fatto di carne anche lui: sarebbe meglio non rispondere a certe domande, perché crei caos. Però è fatto di carne anche lui, magari è stato punzecchiato dentro".