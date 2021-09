Barzagli esalta il Napoli: “Squadra completa, non è una sorpresa”

Il Napoli non è una sorpresa, ma una squadra di alto livello. Ne è convinto Andrea Barzagli

L'avvio di campionato è stato decisamente positivo per il Napoli, almeno finora. Gli azzurri sfidano l'Udinese con l'obiettivo di conquistare punti preziosi per rimanere ancora in testa alla classifica dopo quattro turni di campionato. Una partenza strepitosa e forse oltre ogni aspettativa. Non ne è così convinto Andrea Barzagli. L'ex difensore italiano della Juventus, infatti, pensa che i partenopei dispongano di giocatori tecnici, capaci di fare la differenza: "La rosa è importante, il Napoli non è una sorpresa. L'allenatore li fa giocare molto bene, sanno giocare a calcio e si vede. E' una squadra super tecnica, completa". Insomma il Napoli andrà controllato e temuto da parte degli avversari. E lo dice chi ha sfidato gli azzurri in diversi match cruciali per l'assegnazione dello scudetto.