Barzagli racconta: “Alla Juve mi riempirono la macchina di coriandoli”

La Juventus sta affrontando il primo anno senza Andrea Barzagli. L’ex difensore è stato un perno importante nei successi dei bianconeri. Attraverso i canali ufficiali del club, nel format ‘A casa con la Juve’, il campione del mondo 2006 ha avuto modo di raccontare alcuni episodi risalenti alla scorsa stagione: “L’anno scorso i sudamericani mi hanno fatto molti scherzi. Una volta mi sono ritrovato la macchina tutta incelofanata e piena di coriandoli attaccati. Ci sono voluti 5 lavaggi per ripulirla. Ma comunque io scherzavo con loro e mi prestavo a questi episodi”.

ISOLAMENTO – Anche Barzagli sta rispettando i divieti imposti dal governo contro l’emergenza Coronavirus. Tuttavia la quarantena presenta anche qualche problemino: “Non so cucinare. Cerco di fare piatti semplici, come quando avevo 20 anni e sono andato lontano da casa. Ero famoso per il tiramisù ed è un anno che non mi riesce più, non si monta la crema”.