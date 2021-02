Barzagli rivela: “Mi sono isolato dal calcio. Ho visto solo due partite”

L’ex difensore della Juventus Andrea Barzagli è tornato a parlare e lo ha fatto tramite Twitch, il centrale ha svelato un retroscena sui suoi ultimi mesi: “Ho visto due partite sulle 300 che ci sono state, mi sono escluso dal calcio in questo periodo perché ne avevo bisogno. Ho visto le gare della Juventus con l’Inter in campionato e coppa. I bianconeri sono cambiati molto nell’ultimo mese, lo si nota dai risultato perché prende meno gol e perché l’ultima partita l’ha decisa un episodio. In Italia si vince con la difesa, lo dicono le statistiche e se un allenatore è intelligente lo sa, può piacere o non piacere. Demiral o De Ligt? Sono due giocatori che avranno un gran futuro spero nella Juve, sono internazionali, giovani, possono migliorare”.

