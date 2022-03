Bassetti: “Al Genoa serve un mega anticorpo monoclonale”

La cura dell'infettivologo tifoso del Genoa

L'infettivologo Matteo Bassetti, noto tifoso del Genoa, intervenuto a Primocanale.it, ha dato la sua cura per far guarire il malato Grifone che nonostante l'arrivo di Alexander Blessin in panchina non riesce a risalire in classifica e attualmente è in zona retrocessione. "Al Genoa serve un mega anticorpo monoclonale". Secondo Bassetti dunque le terapie anti Covid somministrate ai pazienti malati potrebbe servire al Genoa in coma da tempo che cerca di restare aggrappato disperatamente alla Serie A.