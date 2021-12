Batticuore Salernitana, ancora zero offerte a poche ore dal gong

I due curatori hanno lavorato tanto, analizzato e scartato diverse proposte che non rispondevano ai severi requisiti richiesti

Batte forte il cuore dei tifosi della Salernitana che oggi capiranno se il club non potrà proseguire il cammino in Serie A. Alla mezzanotte scadono i termini per presentare alla Figc un atto di compravendita o quantomeno un preliminare vincolante che possa evitare al sodalizio granata di porre fine alla sua storia calcistica. Quel che è certo è che ieri sera in Federcalcio non era ancora arrivato nulla e nessuna comunicazione su proposte ricevute era stata fatta da Melior e Widar Trust. Uno scenario a dir poco allarmante, se consideriamo pure che oggi le banche chiuderanno in anticipo, alle 12, e quindi il tempo per salvare il club è davvero pochissimo. Per la Salernitana le probabilità di non chiudere l’operazione e perdere immediatamente l’affiliazione è alto.