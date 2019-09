Bellucci: “Quarto posto? Atalanta e Lazio favorite, Roma più indietro…”

Dopo la settimana di sosta a causa degli impegni delle nazionali, la Serie A è pronta a riprendere il suo cammino, con la terza giornata che si aprirà sabato alle 15 con il big match tra Fiorentina e Juventus. Del campionato, a Maracanà, ha parlato l’ex attaccante Claudio Bellucci.

NAPOLI – “Gli azzurri hanno giocatori come Milik, Llorente e Lozano: ci vorrà una buona gestione da parte di Ancelotti. Farli giocare tutti insieme è impossibile, ci vuole equilibrio. Il tecnico dovrà essere bravo a motivarli e gestirli. I gol subiti? Troppi, non puoi essere contento neanche quando vinci”.

CAMPIONATO – “La Juventus sabato dovrà stare attenta con la Fiorentina: per i viola è come un derby. L’Inter quest’anno sbaglierà poco, mentre la Roma è un cantiere aperto. Per il quarto posto vedo quindi favorite Atalanta e Lazio, con i giallorossi più inidietro: devono ancora acquisire la giusta mentalità”.