Belotti, apertura alla permanenza nel Torino: la svolta

Il Gallo può rinnovare a fine stagione

Possibili novità in casa Torino dove si torna a parlare di nuovo di un accordo con Andrea Belotti per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Dopo i no del Gallo alle proposte granata, da 3,6 milioni l’anno l’ultima rifiutata, i segnali andavano tutti verso l’addio a zero a fine stagione e invece qualcosa potrebbe essere cambiato. Di recente lo stesso capitano ha fatto capire come una decisione definitiva in tal senso non sia ancora stata presa. Anche perché, di offerte concrete sul suo tavolo, ancora non ce ne sono.