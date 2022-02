Belotti e il rinnovo col Torino: c’è uno spiraglio che fa ben sperare…

Il ds Granata Vagnati ha parlato del futuro del Gallo

Andrea Belotti e un futuro tutto da scrivere. Il capitano del Torino potrebbe dire addio a fine stagione ma recenti segnali di avvicinamento potrebbero dare qualche speranza in ottica rinnovo. Prima i tifosi e i loro messaggi per il Gallo, poi le parole del direttore sportivo Vagnati a Sky a margine del match odierno contro il Cagliari.

SPIRAGLIO - "Rinnovo Belotti? Qualche spiraglio c'è. Ci sono spiragli per tutto: Andrea è attaccato a questa maglia, questa città e sente l'affetto da parte di tutti. La cosa migliore ora è parlarne il meno possibile, lavorare, e provare a fare più punti possibili", ha detto il dirigente del Torino. E ancora: "Nuovo incontro per parlarne? Verso la fine della stagione proveremo a riparlarci per capire se ci sono i presupposti da parte di entrambe le parti".