Belotti si scatena: impresa del Torino, 2-0 alla Roma

Clamoroso all’Olimpico: il Torino passa sul campo della Roma e riapre la corsa alla Champions. I giallorossi di Fonseca vanno al tappeto dopo una serie di ottimi risultati. Nel primo tempo la Roma parte con il piglio giusto e va al tiro facilmente con Zaniolo, Florenzi e Kolarov sbattendo contro uno strepitoso Sirigu. Il Torino non sta a guardare e si rende minaccioso con Belotti, stoppato da un prodigioso Lopez, e De Silvestri, di poco impreciso. Sul finire del primo tempo, Belotti trova il guizzo giusto e infila il portiere giallorosso con una gran conclusione. I padroni di casa accusano il colpo e non riescono a reagire nemmeno nella ripresa. Pellegrini e Kolarov sono i più attivi, ma non basta a ribaltare il risultato. Anzi, nel finale arriva il raddoppio granata su rigore per tocco di mano di Smalling: Belotti è implacabile e fa 2-0. E’ il game over: vince il Toro, la Roma saluta definitivamente il treno scudetto e deve guardarsi dalle inseguitrici per il quarto posto.