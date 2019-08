Ben Arfa, derby di mercato tra genovesi: in tribuna per Nantes-Genoa ma occhio alla Samp…

Hatem Ben Arfa potrebbe presto sbarcare in Serie A. Il classe ’87, ex anche di Psg, Nizza, nell’ultima stagione al Rennes, è attualmente svincolato e a caccia di una nuova esperienza.

Talento mai pienamente sbocciato, il francese vuole una nuova chance, forse una delle ultime nel calcio che conta. Nelle ultime ore si è fatto sempre più forte l’interesse di Sampdoria e Genoa che vorrebbero puntare su di lui per la prossima stagione.

In modo particolare Ben Arfa è stato visto in tribuna durante Nantes-Genoa giocata ieri, segnale che i dialoghi tra le parti sono in corso. Allo stesso tempo, però, il francese rappresenterebbe il giocatore ideale negli schemi tattici della Sampdoria dove Di Francesco, allenatore blucerchiato, è a caccia di un esterno. Ben Arfa presto sarà chiamato a scegliere, ma resta da valutare l’eventuale ingaggio che potrebbe rappresentare un problema per le due genovesi.