Benatia confessa: “Paratici mi voleva nuovamente alla Juventus…”

E’ terminata lo scorso gennaio l’esperienza di Mehdi Benatia con la maglia della Juventus. Eppure il marocchino, quest’estate, avrebbe potuto riabbracciare i colori bianconeri. A confessarlo, nel corso di un’intervista rilasciata a tuttojuve.com, lo stesso difensore.

PARATICI – “Il direttore Paratici mi chiese la disponibilità a tornare alla Juventus. Il mio problema non era ovviamente né con lo spogliatoio né con la società, ma con Allegri, che mi faceva giocare molto poco rispetto a quanto mi disse inizialmente. I bianconeri stavano cercando un difensore e non erano sicuri di poter prendere De Ligt, io però ho risposto che stavo bene in Qatar e che non avevo fatto questa scelta per tornare indietro dopo soli cinque mesi. Dissi che avremmo potuto risentirci in un secondo momento per valutare la situazione, ma dopo loro sono riusciti a prendere l’olandese e, fortunatamente, non ho dovuto prendere una decisione: qui mi trattano davvero bene, la mia famiglia è felice i bambini vengono trattati con cura”.