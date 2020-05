Benatia e l’incubo Koulibaly: “Non ho dormito dopo il suo gol alla Juve”

Sono trascorsi due anni dalla sfida infinita tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli di Maurizio Sarri. Un duello che poteva subire una svolta decisiva nello scontro diretto di Torino, vinto dagli azzurri con il gol di Kalidou Koulibaly. Una rete che ha fatto male a Medhi Benatia: era il difensore marocchino a doversi occupare della marcatura del rivale. Un compito assolto bene fino all’episodio fatale. L’ex bianconero ricorda quel momento ai microfoni di Sky Sport: “Stavamo facendo una buona partita col Napoli, personalmente credo sia stata una delle mie migliori gare. Ho tenuto la difesa in piedi da solo dopo l’infortunio di Chiellini. Alla fine durante il calcio d’angolo l’arbitro viene da me e mi dice: ‘Bena, io ti guardo’. Io ho cercato di non tenere Koulibaly, ho perso la marcatura e ha segnato. È stato un momento duro, triste, non ho dormito per due o tre giorni e in allenamento non parlavo. Contro l’Inter Allegri non mi ha messo, l’ho presa male. Sul personale. Fortunatamente poi abbiamo vinto grazie al Pipa e sono rimasto contento”.