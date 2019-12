Benemerenza civica per Gomez, l’argentino ringrazia: “Bergamo mi ha adottato come un figlio…”

Alejandro Papu Gomez ha ricevuto la benemerenza civica da parte del sindaco della città di Bergamo Giorgio Gori. L’argentino dell’Atalanta è stato insignito presso il Teatro Sociale di Città Alta. Prima di lui era toccato a Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea.

Il 10 nerazzurro ha voluto ringraziare tutti per il prezioso riconoscimento e, attraverso la propria pagina Instagram, ha pubblicato un lungo ed emozionante messaggio: “È un vero onore ricevere la benemerenza civica a Bergamo. Città che mi ha accolto fin dal primo anno e che mi ha adottato come a un figlio. Bergamasco non solo si nasce ma si diventa e grazie al vostro senso di appartenenza ho imparato i vostri valori che mi hanno aiutato a essere un miglior giocatore ma sopratutto una migliore persona. Grazie di cuore alla mia famiglia per essere sempre con me, grazie a tutto il popolo bergamasco, grazie alla famiglia Percassi, ma sopratutto ai miei compagni di squadra, perché senza di loro non avrei potuto realizzare questo sogno”, queste le parole di Gomez che accompagnano una foto commemorativa.