Benevento, Caldirola: “Doppietta e vittoria? Come esordio non potevo chiedere di meglio”

Il Benevento ha vinto in rimonta sul terreno della Sampdoria grazie alla doppietta di Luca Caldirola. Un esordio da favola in Serie A, che il calciatore a Sky Sport dopo il fischio finale commenta così: “Non potevo chiedere di meglio, non avevo mai segnato una doppietta in carriera. È stato l’inizio perfetto. Abbiamo fatto tutto noi, dai gol presi a quelli fatti. Siamo entrati bene in partita, abbiamo preso due gol abbastanza facili ma non ho mai avuto la sensazione che non potessimo riprenderla. Da qui in avanti mi aspetto un Benevento come quello di oggi, sempre grintoso. Poi se l’avversario è più forte possiamo uscire sconfitti, ma dubito che questa squadra non possa dare del filo da torcere a tutti. La dedica va alla mia famiglia e alla mia ragazza”.