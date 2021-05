Simy gela il Benevento e Cagliari salvo. Colpo Samp a Udine

Tutti i risultati del pomeriggio

Una vera e propria beffa inchioda le speranze di rimonta del Benevento. I giallorossi accarezzano a lungo il sogno della vittoria e della risalita in classifica, ma all'ultimo respiro una rete di Simy rovina i loro piani. Il Crotone strappa il pari e rischia di trascinare con sé i campani in Serie B. Con il risultato del Vigorito Cagliari salvo aritmeticamente con 90' di anticipo. Nell'altra sfida del pomeriggio, vittoria per la Sampdoria sul campo dell'Udinese.