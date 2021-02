Benevento, D’Angelo: “Contro il Napoli fatto una buona gara difensiva”

La sconfitta netta contro il Napoli offusca il buon campionato del Benevento che non vince ormai da 7 turni. Le Streghe con 25 punti sono tornate in zona rischio. Maurizio D’Angelo, vice di Filippo Inzaghi che quest’oggi ha guidato la squadra a causa della squalifica del mister, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta del Benevento contro il Napoli. “Non sono queste le partite da vincere, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. A mio modo di vedere abbiamo fatto una buona gara difensiva, nel primo tempo Montipò non ha fatto praticamente nessuna parata. Anche sul primo gol subito abbiamo sbagliato un movimento non mettendo in fuorigioco Mertens. Venire a Napoli e non subire tanti tiri ti deve dare convinzione, soprattutto a livello difensivo. Non siamo riusciti a trovare i nostri migliori giocatori tra le linee, credo che l’unica pecca sia questa”.

Questa la disamina iniziale del vice di Inzaghi sulla partita che poi continua a parlare del momento di forma della squadra: “Manca la vittoria ultimamente, ma abbiamo fatto anche diversi ottimi pareggi. Sarà dura e ci sarà da soffrire, dobbiamo lottare fino all’ultima giornata per raggiungere l’obiettivo salvezza. Conosciamo la qualità delle squadre dietro di noi, per questo non dobbiamo fermarci. Bisogna continuare a fare punti il prima possibile”.