Benevento, ds Foggia: “Farò da autista a Inzaghi se riceverà la chiamata giusta e l’accompagnerò”

Il presidente del Benevento Vigorito subito dopo il successo di domenica scorsa contro la Juventus della squadra di Inzaghi sottolineò ai microfoni di Sky che il ds Pasquale Foggia si fece male avendolo sollevato di peso per l’esultanza. Conferma arrivata dal diretto interessato sempre ai microfoni di Sky: “Mi sono infortunato. Alzando il presidente mi è venuto il classico colpo della strega, ma è stata un’emozione bellissima -ha affermato Foggia-. Venivamo da un momento di sofferenza e vincere contro la Juventus per noi è storia. Per un presidente che vive di passioni ed emozioni come il nostro, regalargli una gioia del genere è stato qualcosa di stupendo. E’ stata una domenica da ricordare per sempre, di quelle che si racconteranno a figli e nipoti”.

INZAGHI – Sul futuro a Benevento del tecnico il ds Foggia ha affermato: “La salvezza con Inzaghi significherebbe averci visto lungo, perchè veniva da una parentesi poco felice a Bologna. Sono contento perchè molto spesso ci si ricorda solo del finale negativo per qualcuno e ripartire diventa poi difficile, invece bisognerebbe andare un po’ più nel profondo delle situazioni. Sono straconvinto che Pippo farà una carriera importante, ma lo ha già dimostrato in Serie B e lo sta facendo anche in A. Se arriverà la chiamata giusta per lui? Gli farò da autista, lo accompagnerò”.