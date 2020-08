Benevento, è ufficiale l’arrivo di Glik

Tramite un tweet ufficiale il Benevento ha annunciato l’acquisto di Kamil Glik dal Monaco. Il difensore polacco rientra dunque in Serie A, dove era stato il capitano del Torino.

GLI ULTIMI ANNI DI GLIK

Kamil Glik, oggi trentaduenne, tornerà in Serie A dove era già stato il capitano del Torino, club nel quale ha militato per 5 anni. A portarlo in Italia era stato il Palermo nel 2011, club nel quale il difensore non ha mai raccolto minuti. Prima di arrivare al Toro, il difensore aveva passato una stagione a Bari, club che lo lancia finalmente in Serie A. Dopo i felici anni in granata arriva l’occasione Monaco, dove al primo anno vince a sorpresa il campionato francese e gioca le semifinali di Champions contro il Monaco.

IL TWEET DEL BENEVENTO