Benevento, Foggia: “Momento difficile. Remy il rimpianto del mercato”

Il Benevento è chiamato a rialzarsi dopo il k.o. rimediato contro lo Spezia. Gli uomini di Filippo Inzaghi hanno 6 punti in classifica, frutto di due successi. Il direttore sportivo Pasquale Foggia ha parlato del momento della sua squadra a Ottopagine.it: “Dopo una sconfitta come quella contro lo Spezia, i giorni seguenti sono sempre complicati. La squadra però ha lavorato bene. Non ci sentiamo penalizzati dagli impegni delle Nazionali, tutti i club vivono questa condizione. Siamo molto contenti che Lapadula possa esprimersi in Nazionale, lo voleva tanto ed ora può farlo. Siamo convinti che questo viaggio possa caricarlo ancora di più in vista dei viola”.

MERCATO

Poi Foggia fa il punto sulla sessione di mercato estiva e sulle prossime mosse: “Remy è senza dubbio il rimpianto del mercato estivo. Lo avevamo preso ma poi è sfumato per altri motivi. Per il resto siamo andati anche oltre ai nostri obiettivi iniziali. La sessione invernale è sempre diversa. Opereremo se riterremo opportuno farlo. Adesso però preferisco pensare al percorso attuale con i giocatori che abbiamo già in rosa”.