Benevento, Glik suona la carica: “Con l’Inter possiamo fare bene”

Vigilia del match tra Benevento e Inter, recupero della prima giornata di Serie A. La squadra di Pippo Inzaghi arriva dalla vittoria contro la Sampdoria e di fronte si troverà una corazzata come quella nerazzurra.

BENVENTO, GLIK SUONA LA CARICA

A SkySport l’ex difensore del Torino Glik ha caricato i suoi in vista della gara: “Con la maglia del Torino ho fatto cose importanti, dalla B all’Europa League e anche con il Monaco nessuno credeva potessimo vincere il campionato e arrivare in semifinale di Champions. Niente è impossibile, il Benevento può fare bene, ma serve umiltà. Inzaghi è un grandissimo professionista, prepara le partite in modo eccezionale e vive di calcio. Visto come lavora tutti i giorni sentirà un pizzico di derby nella sfida contro l’Inter ma alla fine prenderà la partita come le altre”.