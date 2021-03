Benevento in ritiro, Foggia: “Momento difficile, ne usciremo da uomini veri”

Il Benevento sprofonda contro la Fiorentina, incassando una pesantissima sconfitta. I giallorossi vengono scavalcati in classifica dai toscani e rischiano di vedere riavvicinarsi le zone più calde.

LE PAROLE DI FOGGIA

Il direttore sportivo Pasquale Foggia analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “E’ giusto che allenatore e squadra si isolino per analizzare la partita, evitando loro altri pensieri. Non c’è nessun rischio per Inzaghi. L’unica comunicazione che faccio è l’inizio di un ritiro da domani. Servirà un confronto tra veri uomini. Sarà una settimana intensa. E’ un momento che dura da tempo ed è evidente che ci sono difficoltà. Ci stiamo trascinando queste problematiche da tempo. Credo sia giusto farsi un esame di coscienza a partire da me per trovare una soluzione. Siamo tutti sulla stessa barca. Per quanto riguarda la partita, c’è il Var. Perché non si usa. Per esempio c’è stato l’episodio di Caceres e del tocco di mano. Non ci attacchiamo a questi episodi. Abbiamo fatto tanti punti, ma ci sono modi e modi per non far punti”.