Benevento, Insigne: “Emozionante sfidare il Napoli, ma vogliamo vincere. Non credo alla loro crisi”

L’esterno offensivo del Benevento, Roberto Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla prossima gara, che vedrà i campani sfidare il Napoli in cui gioca il fratello: “Ho sentito stamattina Lorenzo, gli ho fatto un in bocca al lupo ed è carico, com’è carico tutto il Napoli. Spero tantissimo in una vittoria. Non credo alla crisi del Napoli, che ha giocatori straordinari e un allenatore che io stimo tanto anche come persona. Domenica non dovremo commettere l’errore di sottovalutare il Napoli, questa sarà la cosa più importante. Per me è una emozione indescrivibile giocare contro il Napoli al Maradona, ma questo è il mio lavoro e so come gestire la mia ansia. Però sono emozionatissimo. Nelle gare con Napoli, Spezia e Verona dobbiamo ottenere quanti più punti possibile”.

