Benevento, Insigne: “Lukaku è spaventoso già in tv, ma con l’Inter possiamo dire la nostra”

Il Benevento si prepara a sfidare l’Inter, mercoledì le Streghe debutteranno in casa per recuperare la sfida della prima giornata, saltata dopo le richieste nerazzurre di ritardare di una settimana l’inizio della nuova stagione. Roberto Insigne, attaccante dei campani, ha parlato in vista della sfida con il club meneghino.

“LUKAKU, CHE PAURA! “

“La nostra partenza è stata positiva, rimontare due reti non è mai facile ma abbiamo meritato. Si era già visto che stavamo bene nei primi venti minuti, avevamo sempre noi il controllo della palla”. Il fratello di Lorenzo, ha poi parlato del suo ruolo in questa stagione: “È arrivato anche un giocatore esperto come Iago, ma io lotterò per dimostrare che sono un titolare di questa squadra. So che il club ed il mister credono in me e nelle mie qualità”.

LUKAKU – Roberto Insigne ha poi affrontato il tema legato a Romelu Lukaku, il gigantesco attaccante nerazzurro dal quale il Benevento dovrà guardarsi molto bene: “È spaventoso anche solo a vederlo in televisione Però sono convinto che possiamo dar loro filo da torcere. ”

LORENZO – Infine una battuta sull’infortunio del fratello Lorenzo: “Mi ha detto che tornerà contro di noi, sa passare questi momenti. Sarà una bella sensazione sfidarlo in campo”. (Parole riprese da CN24)

