Benevento-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Benevento-Inter si gioca questa sera mercoledì 30 settembre per il recupero della prima giornata di Serie A. Le Streghe di Filippo Pippo Inzaghi ospitano i nerazzurri di Antonio Conte. Fischio d’inizio previsto per le 18.00.

Benevento-Inter, le probabili formazioni

Dopo i successi ottenuti nei rispettivi incontri, Benevento e Inter si sfidano per recuperare la prima giornata. Le Streghe dovrebbero affidarsi a Montipò in porta. Maggio, Glik, Caldirola e Letizia in difesa. Ionita, Schiattarella ed Hetemaj in mezzo al campo. Sau e Roberto Insigne a sostegno di Moncini. Per quanto riguarda l’Inter, solita formazione con il nuovo modulo 3-4-1-2 anche se è possibile la variante senza trequartista. Handanovic sarà in porta. Skriniar, De Vrij e Kolarov in difesa. Hakimi e Young sulle corsie esterne. Gagliardini dovrebbe giocare in mezzo al campo con Vidal. Sensi a sostegno di Lukaku e probabilmente Sanchez al posto di Lautaro Martinez.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Sau; Moncini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Sensi; R. Lukaku, Sanchez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il recupero della 1^ giornata di Serie A Benevento-Inter sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite.

Come sempre, la partita sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky che potranno godere dello spettacolo della Serie A mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia su pc e notebook. Basterà scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android, oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma e seguire comodamente il match.

Esiste poi un’ultima alternativa rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand della tv satellitare, che potrà far vedere la gara attraverso l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.

