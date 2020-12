Benevento, Inzaghi: “Chiudiamo un anno strepitoso. Dispiace smettere ora”

Pippo Inzaghi ha analizzato il successo del Benevento a Udine. Queste le sue parole a Sky Sport: “Chiudiamo un anno fantastico per noi tra i record dell’anno scorso in Serie B e questo avvio inaspettato in classifica. Dispiace smettere ora che stiamo andando forte. Difficilmente però ricapiterà qualcosa di simile. Ringrazio i giocatori che stanno facendo qualcosa di straordinario tra la vittoria della Serie B con diciotto punti sulla seconda e questo inizio di stagione. Temevo l’Udinese, ma siamo stati bravi a non rischiare mai molto”.