Benevento, Inzaghi: “Contro il Crotone gara della vita”

Anti vigilia di campionato per il Benevento di Filippo Inzaghi che ha presentato la sfida di Serie A di domenica contro il Crotone in conferenza stampa. Voglia matta di riprendere il buon momento per le Streghe dopo essersi fermati nell’ultimo turno contro l’Atalanta.

Crotone-Benevento, parla Inzaghi

“Rivalità col Crotone? Sarà partita della vita, come tutte le altre. Sarebbe un peccato non dar seguito al nostro percorso di crescita e fermarci a Crotone. Troveremo un ambiente infuocato, in B perdemmo 3-0 e occorrerà una gara perfetta”, ha detto Inzaghi. “Se non saremo guerrieri usciremo con le ossa rotte, chi pensa sia un match meno difficile si sbaglia di grosso. Faccio un grande in bocca al lupo a Stroppa, collega che reputo molto bravo e che mi auguro possa concludere la stagione perché il Crotone meriterebbe una classifica diversa”.

Sulla squadra: “Caprari recuperato? Per fortuna non sente più dolore e si sta allenando, vedremo quello che succederà. Ho ancora un allenamento a disposizione, ma c’è Sau che sta facendo molto bene ed è reduce da due partite straordinarie. Impiegherò entrambi. Uno dall’inizio e uno in corso d’opera”.

Un pensiero, infine su Del Pinto, ceduto in settimana alla Reggiana: “Ci mancherà. È stato esempio di professionalità sotto tutti i punti di vista. Lasciarlo fuori dalla lista è stato triste, è il brutto del calcio. Sarà sempre nel mio cuore e in quello di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Meritava di essere protagonista e di giocare, ma è stato parte integrante dei nostri record”.