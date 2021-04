Benevento, Inzaghi: “Contro la Juve abbiamo dimostrato chi siamo. L’unico di cui preoccuparmi era Gaich”

L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Parma in programma domani alle 15. Questo uno stralcio delle sue parole, riprese da Ottopagine.it:

“Tutti i nazionali sono tornati bene. L’unico di cui potevo preoccuparmi era Gaich per il fuso orario. Non li considero infortunati. Sono pronti al 100%. Il problema sarà fare delle scelte perché ci sono tanti calciatori che stanno bene. La formazione varierà solo in base alle scelte tecniche che andrò a fare. Dovremo avere lo stesso atteggiamento di Torino, spavaldi e aggressivi. Abbiamo dimostrato cosa siamo al 100%, possiamo giocarcela con chiunque. L’infermeria vuota è molto importante. Manca solo Moncini. C’è grande abbondanza e questo ci ha permesso di fare una settimana molto intensa. Con tutta la rosa a disposizione gli allenamenti sono di grande ritmo. Con le cinque sostituzioni tutti potranno dare un ottimo contributo in corso d’opera. Avere l’imbarazzo della scelta è solo un vantaggio. Tutti vorranno farsi vedere, per noi è un mese cruciale. Veniamo da una grande impresa, però abbiamo la guerra occorre ancora portarla a termine. Domani affronteremo il Parma al 100%“.

Inzaghi sul Parma: “Siamo consapevoli dell’importanza della gara. D’Aversa è un grande allenatore. A gennaio sono stati fatti acquisti importanti. Siamo comunque consci della nostra forza, possiamo battere chiunque al massimo della nostra condizione come dimostrato a Torino. Mi aspetto una grande gara da parte dei miei calciatori“.